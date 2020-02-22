مصر: المخابرات تدير خطة "تطوير" التلفزيون الرسمي.. والبداية بمحمد رمضان

يبدأ التلفزيون الرسمي المصري اليوم السبت تنفيذ خطة لتطوير عدد من قنواته، أبرزها القناة الأولى والفضائية المصرية.

وفي هذا الإطار، تحولت نشرة الأخبار الرئيسية التي كان يبثها التلفزيون الرسمي في التاسعة من مساء كل يوم، إلى برنامج إخباري وحواري، يقدمه المذيع وائل الإبراشي وعدد آخر من المذيعين.

ويستضيف البرنامج اليوم السبت الممثل والمغني محمد رمضان، للحديث عن أزمته الأخيرة مع الطيار الذي اتهمه بخداعه، عندما طلب التقاط صورة له وهو يتولى قيادة طائرة مصر للطيران أثناء وجودها في الأجواء، وقيامه بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد رمضان متهكما على الطيار بمقطع فيديو قصير على إنستغرام، يظهره وهو في غرفة جراحة، وكتب معلقا "الدكتور الذي صورني، أوقفوه عن العمل مدى الحياة"، في إشارة ساخرة لأزمته مع الطيار الذي صدر قرار بفصله من عمله، وهو ما قوبل بانتقادات حادة.

وتتولى شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" تطوير القناة الأولى والفضائية المصرية، بعدما أسندت لها الهيئة الوطنية للإعلام تلك المهمة.

وقال الصحفي المصري حسام بهجت في منشور له على فيسبوك، إن الشركة مملوكة بالكامل لجهاز المخابرات العامة المصرية، وإن الهيئة الوطنية للإعلام أسندت لها خطة التطوير بالأمر المباشر.

وأضاف بهجت أن خطة التطوير ستشمل البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر" الذي سيبث من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا، وسيعرض على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة "أون تي في" المملوكة للشركة.

وأوضح بهجت أن الشركة المتحدة، المملوكة للمخابرات المصرية، أصبحت تمتلك معظم القنوات الفضائية وأغلب الصحف الخاصة في مصر، كما أنها أصبحت المنتج الرئيسي لجميع المسلسلات الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان، مضيفا أن الإعلام المصري أصبح في خلال 3 أعوام مملوكا بالكامل للمخابرات، وغير خاضع لرقابة البرلمان أو أي جهاز رقابي.

وأكد بهجت أن هذا الوضع لم تشهده مصر حتى أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مستبعدا نجاح تلك السياسة في تحقيق النتائج المنشودة.