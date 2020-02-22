البث الحي
سياسة|مصر

محكمة مصرية تبرئ نجلي مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء أثناء جلسه محاكمة سابقة
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء أثناء جلسه محاكمة سابقة
22/2/2020

برأت محكمة مصرية اليوم السبت نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية تلاعب في البورصة أثناء بيع أحد البنوك قبل أربعة أعوام من ثورة 2011 التي أنهت حكم والدهما الذي استمر 30 عاما.

وواجه علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون تهم التربح بشكل غير قانوني من عملية بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.

وحضر علاء وجمال، اللذان نفيا القيام بأي مخالفات، جلسة محاكمتهما اليوم بمحكمة جنايات القاهرة التي أقيمت بمقر أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية.

وصدر الحكم بتبرئة جميع المتهمين في هذه القضية.

وقالت مصادر قضائية إن للنيابة العامة الحق في الطعن على الحكم.

وكان قد حُكم على الاثنين، اللذين احتجزا بعد ثورة يناير 2011، بالسجن لثلاثة أعوام عام 2015 مع والدهما بعد الإدانة في قضية منفصلة متعلقة بالاستيلاء على أموال عامة من اعتمادات القصور الرئاسية لتحديث قصور ومكاتب مملوكة لهم إبان حكم مبارك.

لكن أٌفرج عن الشقيقين بعد فترة وجيزة من صدور ذلك الحكم بسبب قضائهما فترة العقوبة اثناء احتجازهما على ذمة هذه القضية. كما أٌطلق سراح والدهما عام 2017 بعد تبرئته من تهم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الثورة.

وقال مسؤول قصائي إن المحكمة سوف تقرر في أمر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم خلال جلسة 11 مارس/ آذار المقبل.

ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً (السبت) إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في كانون الثاني/يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.

وواجه علاء وجمال مع والدهما العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الإفراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لإدانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)