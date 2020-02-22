كورونا.. حصيلة جديدة للضحايا ووفاة مصابين في إيطاليا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الصين وصلت اليوم السبت إلى 109، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2345 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس، وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.

وسجل إقليم هوبي وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

من جانبها أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوم الجمعة وقف جميع الرحلات من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممكن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت أن أي مواطن كويتي قادم من إيران سيخضع للحجر الصحي كما ناشدت الكويتيين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية.

كان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية قال الجمعة إن فيروس كورونا انتشر في عدة مدن إيرانية، وقالت السلطات إن التفشي الذي بدأ في مدينة قم المقدسة تسبب في وفاة شخصين آخرين.

الصين تسابق الزمن لكبح جماح فيروس كورونا

وفاة إيطاليين

من ناحية أخرى قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن مريضا يبلغ عمره 78 عاما من مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة الفيروس.

وأوضحت السلطات أن الرجل كان يرقد في مستشفى بمنطقة فينيتو شمالي البلاد منذ نحو 10 أيام لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، لتبين التحاليل لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وبعد ذلك بساعات، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر بالرعاية الصحية قولها إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بالفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس في شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردي في ميلان.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية الغنية وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع بادوا.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في 10 بلدات في منطقة لومبادريا (شمال) بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.

والحالات الجديدة في إيطاليا هي الأولى في البلاد التي جاءت عن طريق العدوى الثانوية، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 15 يوم الجمعة.

وقالت السلطات الصحية إن أول من أصيب بالمرض في شمال إيطاليا كان قد التقى بشخص عاد من الصين في 21 يناير/كانون الثاني دون ظهور أي أعراض للفيروس الجديد.

ويرقد رجل إيطالي (38 عاما) في المستشفى في حالة حرجة، كما ثبت إصابة زوجته وصديقه بالفيروس، إضافة إلى 3 مرضى في المستشفى ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا منذ بضعة أيام، أصيبوا أيضا بالتهابات، كما أصيبت 5 ممرضات وأطباء بالفيروس.