فترة حضانة فيروس كورونا قد تكون أطول بكثير من المتوقع

أعلنت حكومة محلية في الصين اليوم السبت أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض المرض إلا بعد 27 يوما.

ويعني ذلك، أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة، وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.

وذكرت حكومة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، أن الرجل "جيانغ" قاد سيارته في 24 يناير /كانون الثاني للعودة إلى منطقة شنونغجيا في شمال غرب هوبي قادما من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التي كانت مصابة بالمرض.

وذكر بيان الحكومة أن جيانغ أصيب بحمى في 20 فبراير/ شباط وتأكدت إصابته بالفيروس في اليوم التالي.

Every day we find out something new about #coronavirus, through collaborating with partners & the scientific community. Read a new commentary by @doctorsoumya and me in @TheLancet on how scientists are sprinting to outpace #COVID19: https://t.co/mc7ufdcevF

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 22, 2020