عريقات لـ"الجزيرة مباشر": على البرهان الالتزام بعدم التطبيع مع إسرائيل [فيديو]

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه يجب على رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان الالتزام بالمبادرة العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف عريقات خلال مقابلة مع برنامج "مباشر مع" على شاشة الجزيرة مباشر، السبت، حول الموقف الفلسطيني تجاه "صفقة القرن"، إن على البرهان أن يدرك معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال والحصار.

واستطرد: "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى لتصفية القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الإعلان عن خطته للسلام "غطرسة" ومخالفة للقانون الدولي.

وتابع: "ترمب وفريقه لم يكتبوا حرفا واحدا من صفقة القرن بل قاموا بنسخ خطة سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف عريقات: "كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر شخص جاهل وهو مجموعة من الأكاذيب والغطرسة".

وأكد أن: "تنفيذ خطة السلام الأمريكية بدأ بمحاولة التخلص من الرئيس محمود عباس"، مشيرا إلى أن "اتفاقية أوسلو أنهتها إسرائيل وهي غير معمول بها الآن".

وقال عريقات "يدنا ممدودة للفصائل والذهاب إلى غزة لإنهاء الانقسام وننتظر دعوة من حماس لزيارة وفد من منظمة التحرير إلى غزة بجدول أعمال محدد بمسؤولية كل طرف".

وتتضمن خطة السلام الأمريكية -التي رفضتها السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة- إقامة دولة فلسطينية متناثرة الأطراف تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل، وهي الخطة التي قوبلت بغضب ورفض عام واسع في الشارع الفلسطيني والعربي.