شاهد: عائض القرني يهاجم معتمرين أتراكا هتفوا للأقصى

هاجم الداعية السعودي عائض القرني معتمرين أتراكا رددوا هتافات مناصرة للأقصى خلال أدائهم مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وخصص القرني تسجيلا مصورا نشره على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته.

وقال القرني إن المعتمرين الأتراك ابتدعوا أمرا في الدين ورددوا شعارات خرافية خلاف الشريعة.

وأضاف القرني أن الأتراك لم يقدموا شيئا للقدس والأقصى على مدار مئة عام.

واتهم القرني الأتراك بأنهم لم يقدموا شيئا للأقصى "سوى الكلام".

ووجه القرني كلامه للمعتمرين الأتراك قائلا إن "الأقصى في فلسطين وليس في مكة".

وأثار تسجيل القرني وهجومه على الرئيس التركي والأتراك انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط مدوّي للشيخ سابقاً " #عائض_القرني " سبحان الله إنما الأعمال بخواتيمها . pic.twitter.com/ejJnscGcwm — العقيد : خالد القُطَيني .Albay (@Halid_Kutayni65) February 21, 2020