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سياسة

شاهد: استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في القدس

قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم محاولة طعن
قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم محاولة طعن
22/2/2020

استُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مدينة القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من منطقة باب الأسباط.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال هرعت إلى منطقة "باب الأسباط" وأغلقت بوابات البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، بشكل جزئي، بحجة محاولة أحد الشبان تنفيذ عملية طعن.

وأضافت أن الحدث يقع خارج باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى) وداخل أسوار البلدة القديمة، حيث أطلق عناصر الاحتلال على الشاب أكثر من 20 رصاصة ما أدت إلى استشهاده على الفور.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة عزّزت من وجود عناصرها في محيط المكان، كما منعت دخول وخروج الفلسطينيين من المنطقة ذاتها.

وأفادت مصادر محلية بأن سيدة فلسطينية أُصيبت بشظايا رصاص الاحتلال خلال إطلاق النار على الشاب في "باب الأسباط".

 قتل واعتقالات

 واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أمس الجمعة، فلسطينية بعد أن قالت إنها حاولت تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "أرمون هنتسيف"، المقامة على أراضي جبل المكبر بالقدس الشرقية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، "اشتباه في عملية طعن في أرمون هنتسيف"؛إلا أن المحطة الإخبارية الإسرائيلية "12" قالت إن "فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن وتم اعتقالها، ولم تقع إصابات" دون ذكر تفاصيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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