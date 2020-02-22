البث الحي
سياسة

رئيس شركة طيران أوربية شهيرة: الإرهابيون غالبا مسلمون

مايكل أوليري رئيس شركة طيران ريان إير
مايكل أوليري رئيس شركة طيران ريان إير
22/2/2020

أثار مايكل أوليري رجل الأعمال الأيرلندي والرئيس التنفيذ لشركة طيران (ريان إير) للطيران المنخفض التكلفة اتهامات ضده بالعنصرية، بعد تصريحات ضد المسلمين.

وكان أوليري طالب في مقابلة صحفية بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية، زاعما أن "الإرهابيين سيكونون عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية".

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة (التايمز) ناقش فيها الأمن في المطارات "من هم الذين يقومون بالتفجيرات"؟ ثمّ أجاب "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم. إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد، أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".

وأضاف "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية، لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية.. قبل 30 عاما كان الأيرلنديون" هم محل شبهة.

  الإسلاموفوبيا

 وانتقد نواب وجمعيات خيرية في بريطانيا، رجل الأعمال، الذي عمل في شركة ريان إير لأكثر من 30 عاما، واتهموه بكراهية الإسلام والعنصرية، إذ اتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا رجل الأعمال الأيرلندي بالإسلاموفوبيا.

وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا إن أوليري دعا صراحة إلى التمييز ضد الذكور الذين يفترض أنهم "يبدون أو يتصرفون كمسلمين"، وأضاف "هذا هو تعريف الإسلاموفوبيا".

من جانبه قال النائب العمالي البريطاني خالد محمود للصحيفة إن أوليري يشجع العنصرية. وأضاف "هذا الاسبوع قتل رجل أبيض في ألمانيا ثمانية أشخاص.. هل نضع جميع البيض محل شبهة لنرى إن كانوا فاشيين".

ورئيس شركة "ريان إير" معروف بوجهات نظره المثيرة للجدل، فقد اقترح يوما أن يدفع المسافرون رسما مقابل استخدام الحمام على متن الطائرة، إضافة الى "ضريبة سمنة" على المسافرين من ذوي الأوزان الزائدة.

أوليري دعا إلى فرض &quot;ضريبة سمنة&quot; على ذوي الأوزان الزائدة
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)