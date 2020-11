رئيس شركة طيران أوربية شهيرة: الإرهابيون غالبا مسلمون

أثار مايكل أوليري رجل الأعمال الأيرلندي والرئيس التنفيذ لشركة طيران (ريان إير) للطيران المنخفض التكلفة اتهامات ضده بالعنصرية، بعد تصريحات ضد المسلمين.

وكان أوليري طالب في مقابلة صحفية بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية، زاعما أن "الإرهابيين سيكونون عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية".

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة (التايمز) ناقش فيها الأمن في المطارات "من هم الذين يقومون بالتفجيرات"؟ ثمّ أجاب "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم. إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد، أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".

وأضاف "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية، لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية.. قبل 30 عاما كان الأيرلنديون" هم محل شبهة.

"It is a shame that such racism is being expressed so openly, and that the CEO of a large airline would so want to discriminate against his customers so brazenly."https://t.co/Kdm1eEBp4N

— MCB (@MuslimCouncil) February 22, 2020