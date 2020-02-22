رئيس شركة طيران أوربية شهيرة: الإرهابيون غالبا مسلمون

أثار مايكل أوليري رجل الأعمال الأيرلندي والرئيس التنفيذ لشركة طيران (ريان إير) للطيران المنخفض التكلفة اتهامات ضده بالعنصرية، بعد تصريحات ضد المسلمين.

وكان أوليري طالب في مقابلة صحفية بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية، زاعما أن "الإرهابيين سيكونون عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية".

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة (التايمز) ناقش فيها الأمن في المطارات "من هم الذين يقومون بالتفجيرات"؟ ثمّ أجاب "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم. إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد، أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".

وأضاف "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية، لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية.. قبل 30 عاما كان الأيرلنديون" هم محل شبهة.

"It is a shame that such racism is being expressed so openly, and that the CEO of a large airline would so want to discriminate against his customers so brazenly."https://t.co/Kdm1eEBp4N — MCB (@MuslimCouncil) February 22, 2020

الإسلاموفوبيا

وانتقد نواب وجمعيات خيرية في بريطانيا، رجل الأعمال، الذي عمل في شركة ريان إير لأكثر من 30 عاما، واتهموه بكراهية الإسلام والعنصرية، إذ اتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا رجل الأعمال الأيرلندي بالإسلاموفوبيا.

وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا إن أوليري دعا صراحة إلى التمييز ضد الذكور الذين يفترض أنهم "يبدون أو يتصرفون كمسلمين"، وأضاف "هذا هو تعريف الإسلاموفوبيا".

من جانبه قال النائب العمالي البريطاني خالد محمود للصحيفة إن أوليري يشجع العنصرية. وأضاف "هذا الاسبوع قتل رجل أبيض في ألمانيا ثمانية أشخاص.. هل نضع جميع البيض محل شبهة لنرى إن كانوا فاشيين".

ورئيس شركة "ريان إير" معروف بوجهات نظره المثيرة للجدل، فقد اقترح يوما أن يدفع المسافرون رسما مقابل استخدام الحمام على متن الطائرة، إضافة الى "ضريبة سمنة" على المسافرين من ذوي الأوزان الزائدة.

أوليري دعا إلى فرض "ضريبة سمنة" على ذوي الأوزان الزائدة