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انتخابات إيران: 195 مقعدا للمحافظين و18 للإصلاحيين

فرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت في الانتخابات البرلمانية في طهران
فرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت في الانتخابات البرلمانية في طهران
22/2/2020

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم السبت، أن المحافظين حصدوا 195 مقعدا بالبرلمان، والإصلاحيين 18 من أصل 253 مقعدا حسمت نتائجها حتى الآن، حسب نتائج أولية.

وذكرت اللجنة في بيان، نقله إعلام محلي، أن الانتخابات التشريعية، التي أجريت الجمعة، في 208 دائرة بعموم البلاد، حصل فيها المستقلون وآخرون على 40 مقعدا حتى الآن.

وأوضحت وسائل إعلام أن نتائج الانتخابات في العاصمة طهران، سيتم إعلانها، الأحد.

والجمعة، شهدت إيران الانتخابات البرلمانية الـ11 منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تنافس فيها 7 آلاف و148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وأجريت الانتخابات في ظل رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني عددا كبيرا من طلبات الترشيح، خاصة لمرشحي التيار الإصلاحي.

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وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالي 40% على مستوى البلاد، و30% بطهران، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وتمثل طهران أهم دائرة، إذ تشمل 30 مقعدا.
وفي حال تأكدت النتائج، سيعني ذلك أن الرئيس حسن روحاني سيفقد الأغلبية المحدودة من الإصلاحيين والمعتدلين الداعمين له والذين أثار انتخابهم ضجة قبل أربعة أعوام.
وفي الدوائر الانتخابية التي لم ينجح مرشحوها في الحصول على 20% من الأصوات في الاقتراع، ستُجرى جولة ثانية من الانتخابات في أبريل/نيسان.

وكانت نسبة التصويت 62% في الانتخابات البرلمانية عام 2016 بينما بلغت 66% في انتخابات 2012.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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