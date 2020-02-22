إيران تغلق مدارس وجامعات بعد خامس وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المدارس والجامعات في مدينتي قم واراك، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وتقارير عن تسجيل الوفاة الخامسة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأعلنت إيران الأربعاء وفاة مسنين اثنين في مدينة قم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور للتلفزيون الحكومي السبت "لدينا 10 إصابات جديدة مؤكدة".

وأضاف "للأسف، توفي واحد منهم"، موضحا أن ثمانية يعالجون في قم واثنان في طهران من دون الإعلان أين سجّلت الوفاة.

وترفع الإصابات الجديدة عدد المصابين في إيران إلى 28 إصابة.

وأعلن التلفزيون الحكومي أن السلطات أمرت بإغلاق المدارس والجامعات وبقية المراكز التعليمية في مدينتي قم واراك القريبة، وذلك بدءا من الأحد.

كما أعلنت الحكومة أنه تم إلغاء "كل التظاهرات الفنية" و"عرض الأفلام في الصالات في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع".

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء السرعة التي يسجلها انتشار الفيروس في إيران، وأيضا إزاء انتقاله منها إلى غيرها من الدول.

وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوص الطبية شملت 785 حالة مشتبها بها منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال المتحدث باسمها إن "غالبية الحالات تتبع إما لأشخاص يقيمون في قم واما يسافرون من قم نحو مدن أخرى".