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سياسة|مصر

20 بطة قرضا من محافظ مصري للشباب (فيديو)

المحافظ قال إن المشروع يؤدي إلى انخفاض أسعار الطيور
المحافظ قال إن المشروع يؤدي إلى انخفاض أسعار الطيور
21/2/2020

تفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسخرية مع قرار محافظ البحيرة (شمال القاهرة) بإقراض الشباب 20 بطة تتم دفع قيمتها لاحقا.

وقال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة محلية، الخميس، إن المحافظ اللواء هشام آمنة، أصدر قرارا بتزويد الشباب داخل المحافظة ببعض المشروعات، مشيرا إلى أنه من المشروعات المقدمة منح كل متقدم من شباب المحافظة 20 بطة "مسكوفي".

وأضاف الأشموني أن مشروع الـ20 بطة يقدم كقرض يتم إرجاعه للدولة لاحقا على أن تتحمل المحافظة النفقات لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشروع يؤدي إلى انخفاض أسعار الطيور.
واستطرد: لدينا شباب كثر أقبلوا على الفكرة والآن أصبح لدينا قوائم انتظار من الذين يريدون القرض.

وكان محافظ البحيرة أعلن الأسبوع الماضي عن توزيع 1700 بطة قروضا لـ85 أسرة في المحافظة، بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة، عبارة عن 20 بطة لكل منها، لتشجيع الريفيات بقرى المحافظة  على إقامة مشروعات تربية بط تحت شعار "قرية بحراوية منتجة". 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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