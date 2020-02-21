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سياسة

قطر تعفي مستفيدين من شقق سكنية في غزة من أقساط 2020

مدينة "حمد بن خليفة آل ثاني" السكنية في قطاع غزة
مدينة "حمد بن خليفة آل ثاني" السكنية في قطاع غزة
21/2/2020

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي إعفاء عدد من المستفيدين من شقق مدينة "حمد بن خليفة آل ثاني" السكنية من الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعام 2020

وقال السفير محمد العمادي في بيان صدر عن اللجنة القطرية: "بناءً على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة إعفاء من القسط الشهري للمستفيدين".

وأضاف: "سيتم إعفاء بعض الأسر جزئيا، فيما سيشمل الإعفاء من كامل القسط الأسر الأشد فقرا وفقا لكشوف وتقارير الوزارة عن المستفيدين؛ مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع".

وتعدّ هذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها السفير إعفاء سكان مدينة حمد من دفع الأقساط الشهرية؛ حيث إنهم لم يسددوا أية دفعات مالية خلال العامين 2018 و2019.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية" مخصصة لإغاثة الفقراء.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة حماس على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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