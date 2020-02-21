صيني يُصاب بكورونا للمرة الثانية والفيروس يتمدد في الشرق الأوسط

أعلنت السلطات الصينية إصابة أحد مواطنيها بمدينة تشنغدو بولاية سيتشوان بالفيروس كورنا مجددا، بعدما كان قد شُفي منه في المرة الأولى.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الطبية بمدينة تشتنغدو، اليوم الجمعة، أن المواطن كان يخضع للحجر الصحي في منزله، وأن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس مجددا.

وأضاف البيان أن المصاب خضع للعلاج مجددا، مشيرا إلى وجود حالات مشابهة في مناطق أخرى بالبلاد.

وكانت اللجنة الصحية الوطنية في الصين قد أوصت بخضوع المصاب، بعد شفائه للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما أوضحت صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست"، نقلا عن جاو جيانبينغ، رئيس اللجنة الطبية المسؤولة عن مكافحة الفيروس كورونا في ولاية خوبي، أنه يمكن للمصاب بعد شفائه أن يظل حاملا للفيروس.

وأردف أن الفيروس لوحظ مجددا لدى بعض المصابين في الصين وكندا، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عدد الإصابات في المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس حول العالم ارتفع إلى 2247، بينهم 2238 حالة وفاة في الصين، فيما تجاوز عدد الإصابات 76 ألف و700 إصابة.

تمدد في الشرق الأوسط

ووصل الفيروس إلى دول جديدة في الشرق الأوسط، الجمعة، بعد وفاة أربعة أشخاص في إيران هذا الأسبوع، ليثير مخاوف من انتشار واسع في المنطقة ويتسبب في إغلاق منافذ حدودية ومنع سفر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بالفيروس لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة آتية من مدينة قم الإيرانية.

وسُجلت في إسرائيل أول إصابة لدى إمرأة وصلت صباح الجمعة وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع فبراير/شباط.

وقالت الإمارات، اليوم الجمعة، إنها سجلت إصابتين جديدتين ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 11.

وقالت وزارة الصحة في بيان "الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما والآخر من بنغلادش ويبلغ من العمر 39 عاما وحالتهما الصحية مستقرة".

وبلغ عدد الإصابات في إيران 18 حالة، بينها أربع وفيات، معظمها في مدينة قم (150 كيلومترا جنوب طهران).

وحظرت دولتا العراق والكويت المجاورتان لإيران السفر من وإلى الجمهورية الإسلامية، ومنعتا دخول الإيرانيين الذين يتدفقون بالملايين على النجف وكربلاء لزيارة العتبات الشيعية المقدسة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، للمرة الأولى في 12 من ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.