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شاهد: شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينية بزعم محاولة طعن

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
21/2/2020

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، فلسطينية بعد أن قالت إنها حاولت تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "أرمون هنتسيف"، المقامة على أراضي جبل المكبر بالقدس الشرقية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، "اشتباه في عملية طعن في أرمون هنتسيف".

إلا أن المحطة الإخبارية الإسرائيلية "12"، قالت إن "فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن وتم اعتقالها، ولم تقع إصابات"، من دون مزيد من التفاصيل.

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال

من جهة أخرى أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بحالات اختناق، وبالرصاص المعدني المغلَف بالمطاط، خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت العلاج الأولي لأربعين شخصًا أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في قرية عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس.

وفي بلدة كفر قدوم قرب مدينة قلقيلية، أصيب 13 فلسطينيا خلال المواجهات الأسبوعية التي تشهدها البلدة، منهم ثمانية أصيبوا باختناق، وأربعة بالرصاص المطاطي، فيما أصيب آخر بحجر.

وفي محافظة الخليل، شهدت منطقة "إسيّر" شرق بلدة الشيوخ، مواجهات عقب قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة لأهالي المنطقة، احتجاجا على مصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان.

كما اعتدى الجنود الإسرائيليين على أحد الشبان بالضرب المبرح، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر المراسل أن الجيش أعلن المكان "منطقة عسكرية مغلقة".

وتشهد الضفة الغربية، أيام الجمعة من كل أسبوع مسيرات أسبوعية في الأراضي التي قررت حكومة تل أبيب مصادرتها لصالح الاستيطان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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