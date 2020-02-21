شاهد: الطباخ التركي "براق" يوزع الهدايا على أطفال المخيمات في سوريا

نشر الشيف التركي الشهير "براق" عبر حسابه على إنستغرام وتويتر صورا ومقاطع فيديو وهو يقوم بتوزيع الهدايا على أطفال مخيمات في قرية أطمة الحدودية شمال سوريا.

وظهر الطباخ التركي وهو يهدي الطفل السوري "فؤاد" عدة هدايا ويقوم بالتقاط صورة معه.

En güzel bağ sevgidir🤗❤️.İyi ki varsın Fuat kardeşim emeği geçen herkesten Allah razı olsun🤗❤️🤲. @ihhinsaniyardim @AdemMetan @alikeskin_tr pic.twitter.com/fxIJoyh6aB — Burak Özdemir (@CznBurak) February 20, 2020

وكان الطفل فؤاد قد ظهر سابقا في أحد المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي وهو يبكي بعد أن سئل "لماذا لا تردي معطفا"؟ ليرد "ما عندي جاكيت أبوي مات وماعندي حدا يشتريلي جاكيت".

أثر فؤاد فينا جميعاً

وصلت فرقنا إلى أسرته ولبت احتياجاتها من تدفئة وغذاء ولباس ومنظفات. كما أهدته وإخوته دراجات هوائية

لكن هناك مئات الآلاف من الأسر في سوريا يحيهم فقط الأمل بغد أفضل pic.twitter.com/zXkyBU2nG1 — هيئة الإغاثة (@IHHar) February 19, 2020

وأشرفت على الزيارة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، التي نشرت صورا ومقاطع فيديو للزيارة على حساباتها بمواقع التواصل. وقالت "مواد غذائية وألبسة شتوية وهدايا للأطفال وكثير من الحب، هذا ما كان في جعبة براق اليوم"، مضيفة "أهلنا في إدلب لستم وحدكم".

مواد غذائية وألبسة شتوية وهدايا للأطفال وكثير من الحب ❤️

🎁🧸 هذا ما كان في جعبة براق @CznBurak اليوم أهلنا في #إدلب لستم وحدكم pic.twitter.com/IQojZHp0rr — هيئة الإغاثة (@IHHar) February 20, 2020

واشتهر الطباخ براق من خلال مقاطع الفيديو التي يصورها أثناء إعداده الوجبات المختلفة بطريقة لافتة، واشتهر مطعمه في مدينة إسطنبول، الذي أصبح قبلة للسياح العرب.

الطباخ التركي براق خلال زيارته إلى المخيمات في سوريا (مواقع التواصل)