شاهد: الجراد يغزو مدينتين سعوديتين بأعداد هائلة

انتشرت أعداد كبيرة من الجراد بالمنطقة الشرقية في السعودية، يوم الخميس، وعلى وجه الخصوص مدينتي الدمام والخبر وغطت سماء المنطقتين.

وتداولت حسابات سعودية عبر موقع تويتر، مقاطع فيديو أظهرت انتشار أعداد كبيرة من الجراد بالمنطقة الشرقية، في حين قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنها تعمل على مكافحة الجراد عبر 43 فرقة.

وأرجعت الوزارة أسباب توجه الجراد إلى النطاق العمراني، إلى وجود مناطق رطبة وغذاء وجفاف مناطق التكاثر المحيطة ولعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر.

ورصد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وجود تكاثر للجراد الصحراوي في الربع الخالي، وذلك بسبب إعصار "ساجار" وتحسن الظروف في المناطق الحدودية والصحراوية.

وقال إن الظروف الحالية غير الملائمة لبقاء الجراد الصحراوي في الربع الخالي أجبرته على الهجرة باتجاه الرياح، حتى يجد غطاء نباتياً جيداً.

وأشار المركز إلى أنه لا يستبعد مشاهدة مزيد من الأسراب في غرب الأحساء بالمنطقة الشرقية وجنوب الرياض في المشاريع الزراعية، أو ربما تمكث على الأشجار البرية المعمرة والنخيل والأشجار الأخرى، مع احتمال مشاهدتها في المناطق السكنية على أشجار الشوارع.

وتطرق إلى احتمال أن يتكاثر السرب مبكرا في نهاية فبراير وأول مارس، جنوب وغرب الرياض في حال سمحت الظروف البيئية.

وحذرت وزارة البيئة من تناول الجراد، لاحتوائه على مبيدات.

السراب من الجراد على الخبر pic.twitter.com/U2l79Jzj49 — عبدالله الجارالله (@Abinjarallah2) February 20, 2020

الجراد وصل الخبر 😭 pic.twitter.com/NJ818O45TW — Maha Bluth 🇸🇦 (@mimi__al) February 20, 2020