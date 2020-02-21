البث الحي
سياسة|سوريا

شاهد: احتكاك بين مدرعة أمريكية وأخرى روسية على طريق عام في سوريا

21/2/2020

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون احتكاك عنيفا بين عربة أمريكية لنقل الجنود من طراز تايغر وعربة عسكرية روسية من طراز تايفون في طريق عام في القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووقع الاحتكاك حينما حاولت الدورية الروسية أن تتجاوز نظيرتها الأمريكية في طريق، فكان رد فعل العربة الأمريكية عنيفا حيث منعت نظيرتها الروسية من المرور وتجاوزها.

وحسب ما أظهرته لقطات من الفيديو فقد كاد الاحتكاك بين الدوريتين أن يودي بحياة شخص كان على قارعة الطريق، إلا أنه هرب بمجرد اقتراب العربتين منه.

وحصل الفيديو على تفاعل واسع على موقعي تويتر وفيسبوك، وتنوعت التفاعلات بين السخرية من الصراع بين الدوريتين والغضب من عدم اهتمام السائقين بحياة المدنيين.

وقال مغردون إن هذا الاحتكاك بين الدوريتين الروسية والأمريكية يعكس الصراع الدائر على الأراضي السورية بين القوى العظمى، وفقدان النظام السوري للسيادة على أراضيه.

وقال آخرون إن منع الدورية الأمريكية لنظيرتها الروسية من تجاوزها يعكس قوة الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، خصوصا في القامشلي حيث توجد قاعدة أمريكية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)