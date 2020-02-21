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سياسة|سلطنة عمان

تغيير في النشيد الوطني لسلطنة عمان.. تعرف على الكلمات الجديدة

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
21/2/2020

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، مرسوما يقضي بحذف كلمات في النشيد الوطني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد، غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية لوفاته.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن "السلطان بن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات في النشيد كانت تقول "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

وفيما يلي كلمات النشيد الوطني العماني في عهد السلطان قابوس:

يا ربَّنا احفظْ لنا جلالَةَ السُّلطانْ

والشَّعبَ في الأوطانْ

بالعِـزِّ والأمانْ

ولْيَدُمْ مؤيَّدًا.. عاهلًا مُمَجَّدًا

بالنفوسِ يُفْتَدَى

يا عُمانُ نحنُ من عهدِ النَّبي

أوفياءُ من كِرام العربِ

أبشري قابوسُ جاءْ

فلتبارِكْهُ السّماءْ

واسْعَدي.. والتقيهِ بالدُّعاءْ

وجاء نص النشيد الوطني وفقا للمرسوم السلطاني رقم (2/ 2020):

 يا رَّبنا احفظ لنا

جلالة السلطان

والشعبَ في الأوطان 

بالعزّ والأمان

وليدمْ مؤيدا

عاهلا ممجدا 

بالنفوسِ يفتدى

يا عمان نحنُ من عهدِ النبي

أوفياء من كرامِ العرب

فارتقي هام السماء

واملئي الكونَ الضياء

واسعدي وانعمي بالرخاء

وهيثم بن طارق (65 عاما) هو السلطان التاسع لعمان، وابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741.

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

المصدر : وكالات
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