الصين تكشف موعد اعتماد اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلن نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، شو نانبينغ، أن أقرب لقاح ضد فيروس كورونا الجديد سيتم اعتماده للتجارب بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف المسؤول الصيني في تصريح صحفي، الجمعة، أن علماء الصين وضعوا سلامة وصحة المواطنين من أهم الأولويات منذ 20 يناير/كانون الثاني الفائت، وأنهم يقومون بدراسات علمية لحل المشكلة بكل الوسائل.

وقال نانبينغ "أقرب لقاح ضد فيروس كورونا الجديد سيتم اعتماده للتجارب بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و238 شخصا، وإصابة 75 ألفا و465 آخرين.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بيجين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.