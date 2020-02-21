ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة إن برَ الصين الرئيسي سجل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 394 حالة في اليوم السابق.

بهذا العدد يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في برّ الصين الرئيسي إلى 75 ألف و465 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في برّ الصين الرئيسي إلى 2236 حالة حتى نهاية أمس الخميس بزيادة 118 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 115 حالة وفاة جديدة، منهم 99 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

أرقام جديدة

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين اليوم الجمعة إن الإقليم سجل 411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 349 حالة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 62 ألف و442 حالة، في حين وصل عدد الوفيات في الإقليم بسبب الفيروس إلى 2144 حتى نهاية أمس الخميس.

وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالي 75 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.

كانت السلطات الصينية أعلنت الخميس أنّها غيّرت مرة أخرى الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصراً أولئك الذين تؤكّد الفحوصات المختبرية أنّهم مصابون بالفيروس.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير/كانون الثاني حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

تأثر التجارة

في ذات الشأن قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس كورونا الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحفي إن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية فبراير/شباط. وأضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحا على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

من جهة أخرى أعلنت السلطات الأسترالية أنّ اثنين من ركّاب السفينة السياحية "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما، بيّنت نتيجة الفحوص التي خضعا لها في بلدهما أنّهما مصابان بكورونا بعدما كانت السلطات اليابانية أكّدت أنّهما سليمان من المرض.

وتُعتبر السفينة ثانيةَ أكبر بؤرة للوباء في العالم، بعدما بلغ عدد الذين أصيبوا بالفيروس على متنها أكثر من 600 شخص.