وسيم يوسف يتهم صحيفة إماراتية بالكذب.. ومطالبات بمحاكمته

كذب الداعية الإماراتي وسيم يوسف صحيفة البيان الإماراتية، وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "لا أدري كيف صحيفة عريقة في دبي كالبيان تقوم بنشر خبر كاذب"، وطالب الصحيفة بالاعتذار.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1230442447471292416?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1230491784603676680?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضافت الصحيفة في خبر -نُشر على موقعها الإلكتروني- أن النيابة العامة أمرت بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

الصحيفة تنقل كلام السادة المحامين في جلسة المحاكمة .. هل حضرت جلسة المحاكمة ؟ هل نقل إليك كل ما دار في جلسة المحاكمة ؟ هل عرفت لماذا لا تدري ؟ معلومة: صحيفة البيان جريدة عريقة جداً تأسست 10 مايو 1980 🙂 pic.twitter.com/BPLP626Vxt — عثمــان الحســيني ⚖️🇦🇪 (@alhussainiOS) February 20, 2020

يصادف اليوم موعد جلستنا لقضية المدعو وسيم #يوم_العدالة_الاجتماعية ٢٠/٢/٢٠٢٠

وكلي ثقة في نزاهة وعدالة قضائنا

وسأتمسك بالطعن بالتزوير بأن وسيم قام باجتزاء تغريدة شخص آخر وباذن الله سأثبت براءتي بأني لم أشتمه كما ادعى بل كان مجرد انتقاد دفاعا عن الدين والسنة وسمعة الوطن🇦🇪

دعواتكم🙏🏼 pic.twitter.com/sYdK5cPBrd — 🇸🇦❤️🇦🇪محمــــد الــــدرمكي (@aldarmaki_ae) February 20, 2020

وعبّر مغردون إماراتيون عن فرحتهم بالبلاغ ضد يوسف موجهين له اتهامات بإثارة الفتنة وخطابات الكراهية والتمييز، ومطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

(بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر) إننا في دولة االعدل و الحق و الخير…نحن في دولة الإمارات… #وسيم_يوسف https://t.co/VMaS6HlDRJ — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) February 20, 2020

يعترف بانه يستفز و عندما يتصدى له ابناء الوطن بعد استفزازه لهم في دينهم و وصفهم بالظلاميين يجرجرهم للمحاكم بتهم السب و القذف و يضعهم في مواجهه مع قوانين وطنهم ليعمق الفتنه و يشق اللحمه الوطنيه حول القياده ليحقق أهداف اعداء الوطن المتربصون به هل مثله يستحق ان يكون واحد منا !؟ pic.twitter.com/MCCDK87kiI — موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) February 20, 2020

بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر الحمد لله نحن في دولة العدل و الإنصاف من اتهمنا باننا ظلاميين و اثار نقاشا حادا في المجتمع بأطروحاته التي اثارت الراي العام و سببت انقساما في المجتمع لا بد ان يحاسب لكي تظهر الحقائق و ينصف الجميع https://t.co/eWLMpw0uX1 — موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) February 20, 2020

https://twitter.com/yousefalalia3/status/1230490935080910848?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mrbrary/status/1230472258600263680?ref_src=twsrc%5Etfw

وشدد المتهمون في قضايا رفعها ضدهم وسيم يوسف بالمحاكم على ضرورة محاسبته؛ بسبب إثارته الرأي العام بقضايا سببت انقسامًا بالمجتمع.

https://twitter.com/bintzayed972/status/1230429262508851200?ref_src=twsrc%5Etfw