مصر: طلبة امتياز كليات الطب يطالبون بتعديل رواتبهم

دشن طلبة الامتياز بكليات الطب المصرية وسمًا مُنادين بتعديل أوضاعهم وفق القانون، ولخصوا مطالبهم في أربع نقاط.

ومن خلال الوسم النشط #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز على موقع "تويتر"، نادى الأطباء بتعديل رواتبهم وفق القانون رقم 210 لسنة 2016، ونادوا بفتح التحويل للمغتربين والمتزوجات، وإلغاء إمضاء الانصراف (OFF)، مع ضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان وبدل العدوى.

في الحقيقة الامر محزن

ان يصبح الحد الادني من الحقوق مطلب يطلب

ان يطلب طبيب ان يكون امن او لديه ما يحميه من العدوي

ان يطلب ما يتقوت به مقابل عمله

ولو كان عبدا بيع في اسواق النخاسة لاخذ من الحقوق اكثر من هذا

.. والله المستعان

.#امتياز_القصر_العيني #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز pic.twitter.com/hGW7GGsId7 — خالد خلف (@khalidmkhalaf96) February 20, 2020

وينص القانون المعدل في سبتمبر/أيلول 2019 على منح المتدرب خلال مدة التدريب مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم".

حطيتوا نظام يبقى تلتزموا بكل المواد اللي فيه مش اللي على مزاجكم بس،

قانون اتنشر في الجريدة الرسمية و ملزمين بتطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره و موقع من رئيس الجمهورية، فيه ايه تاني عشان يتنفذ ؟

مينفعش واحد عنده ٢٥ سنة يفضل ياخد فلوس من أهله يعني#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز pic.twitter.com/79MUIeTW1j — خَالِدْ الشَاعِرْ (@KhaledElSha3er) February 19, 2020

واستهدف قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 -بالتعديل على المادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972- رفع مدة التدريب من سنة واحدة إلى سنتين، واشترط اجتياز المتدرب المدة كاملة؛ ليزاول مهنة الطب ويُقيّد في سجلات وزارة الصحة.

https://twitter.com/MustafaAborokba/status/1230262129732833281?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، في تصريحات صحفية، إن تعديلات قانون مزاولة المهنة يجب أن تعزز التدريب الحقيقي للأطباء، وذلك من خلال خمس سنوات دراسة فضلًا عن سنتي امتياز، بدلًا من ست سنوات وسنة امتياز واحدة.

قوانين إيه اللى تطبق إحنا هنهزر القوانين دى للبروباجندا والإعلام يقول 2019 عام الطبيب و 2020 عام الصحة.

من بعد حكم منع النقاب فى جامعة القاهرة واى حاجة تانية مش هتصدم الواحد اللى هو خليك رويح يابا روشدى

#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز — Mohamed Hany (@Mohamed13386715) February 20, 2020

ويعاني طلاب الامتياز في كليات الطب المصرية من تدني الرواتب، والتعسف الإداري، ومخاطر العدوى والأمراض، فضلًا عن رفض تحويل عمل المغتربين والمتزوجين لأماكن قريبة من سكنهم.

هوا بس مش واضحلهم ان المرتب اللى بيطالبوا بيه مش مرتب اصلا .تقريبا كل اللى بيطلع فوق بيبقي عايز يشوف الاصغر منه بيعانى اكتر منه .مستكترين عليهم حتى التعليم #امتياز_قصر_العيني#امتياز_قصر_العينى_٢٠٢٠ #عايزين_حقوقنا #مش_هنستلم_الامتياز #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز — sara_radwan (@sararad36328698) February 20, 2020

احنا لو شيلنا المكعبة الي تحت خالص المكعبات كلها هتوقع .. أما المكعبة الي فوق وجودها من عدمه مش هيفرق

احنا مش أقل حاجة .. احنا مش عبيد .. احنا أهم من ناس كتير#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز#عايزين_حقوقنا#امتياز_قصر_العينى_٢٠٢٠ — Mohamed Khalil (@Belta__gy) February 19, 2020

https://twitter.com/Hala71775918/status/1230405167272644611?ref_src=twsrc%5Etfw