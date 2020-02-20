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مصر: طلبة امتياز كليات الطب يطالبون بتعديل رواتبهم

وقفة احتجاجية سابقة للأطباء في مصر للمطالبة بتحسين أوضاعهم
وقفة احتجاجية سابقة للأطباء في مصر للمطالبة بتحسين أوضاعهم
20/2/2020

دشن طلبة الامتياز بكليات الطب المصرية وسمًا مُنادين بتعديل أوضاعهم وفق القانون، ولخصوا مطالبهم في أربع نقاط.

ومن خلال الوسم النشط #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز على موقع "تويتر"، نادى الأطباء بتعديل رواتبهم وفق القانون رقم 210 لسنة 2016، ونادوا بفتح التحويل للمغتربين والمتزوجات، وإلغاء إمضاء الانصراف (OFF)، مع ضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان وبدل العدوى.

وينص القانون المعدل في سبتمبر/أيلول 2019 على منح المتدرب خلال مدة التدريب مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم".

واستهدف قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 -بالتعديل على المادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972- رفع مدة التدريب من سنة واحدة إلى سنتين، واشترط اجتياز المتدرب المدة كاملة؛ ليزاول مهنة الطب ويُقيّد في سجلات وزارة الصحة. 

https://twitter.com/MustafaAborokba/status/1230262129732833281?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، في تصريحات صحفية، إن تعديلات قانون مزاولة المهنة يجب أن تعزز التدريب الحقيقي للأطباء، وذلك من خلال خمس سنوات دراسة فضلًا عن سنتي امتياز، بدلًا من ست سنوات وسنة امتياز واحدة.

ويعاني طلاب الامتياز في كليات الطب المصرية من تدني الرواتب، والتعسف الإداري، ومخاطر العدوى والأمراض، فضلًا عن رفض تحويل عمل المغتربين والمتزوجين لأماكن قريبة من سكنهم.

https://twitter.com/Hala71775918/status/1230405167272644611?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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