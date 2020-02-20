مصر: تسجيلات تتحدث عن إصابات بفيروس كورونا.. والحكومة تنفي

وسط تكذيبات من الحكومة المصرية وإصرار على عدم وجود أي حالات بين طلاب المدارس، انتشرت تسجيلات صوتية لما قيل إنهم أولياء أمور يؤكدون إصابة أبنائهم بفيروس كورونا.

وتظهر في التسجيلات أصوات سيدات يتحدثن عن ظهور حالات في بعض المدارس، ووفاة 3 تلاميذ في إحداها، وعن طوارئ غير معلنة في محافظة الإسكندرية، ومدى تخوف الأهالي وقلقهم على أبنائهم ودعواتهم للامتناع عن الخروج من المنازل.

من ناحية أخرى، نفى مجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صحة الرسائل الصوتية المتداولة على مواقع التواصل، التي تحذر من انتشار "كورونا" بالمدارس مطالبًا بعدم الانسياق وراءها.

وأكد البيان أنه لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس، وأن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وشدد على أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وقبل أيام قليلة، أعلنت السلطات المصرية عن إصابة أولى بفيروس كورونا الجديد، مكتفية بمعلومة أن الشخص المعني "أجنبي" ويعمل في مصر، ثم أعلنت أمس أن نتائج تحليله جاءت سلبية مما يعني أنه ليس حاملًا للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألفين في الصين.

ورغم ذلك أثيرت تكهنات مقلقة على مواقع التواصل، بشأن وجود إصابات بالفيروس القاتل في مصر، وأن الدولة تتكتم على أنباء الإصابات خشية الإضرار بالاقتصاد، بما فيها نتائج تحليل هذا الأجنبي الذي قيل إنه مصاب لكن السلطات لا تقول الحقيقة.

ومنذ أيام، بدأت السلطات المصرية الإفراج عن المصريين العائدين من الصين بعدما قضوا أسبوعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.