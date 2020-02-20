محكمة سعودية ترفع عقوبة السجن ضد الشيخ القحطاني إلى 14 عاما

قال حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر إن المحكمة الجزائية في السعودية رفعت الحكم ضد الشيخ محمد بن دليم القحطاني إلى 14 عاما و6 أشهر، ومنعه من السفر لمدة مماثلة.

وذكر الحساب المعني بالموقوفين في السعودية أن المحكمة قضت سابقا بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ على الشيخ القحطاني، وكذلك منعه من السفر لعشر سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بمنع الظهور والتواصل الإعلامي لمدة 10 سنوات وإغلاق جميع حساباته، كما أصدرت حكما بتغريمه غرامة مالية.

وقال الحساب في وقت سابق، إن الشيخ القحطاني تجاوز الخامسة والستين، وأنه لا يزال رهن الاعتقال التعسفي بسبب نشاطه الحقوقي، على الرغم من تردي وضعه الصحي.

وأورد الحساب معلومات توضح أن الشيخ القحطاني يعاني من الإهمال الصحي الشديد وسوء التغذية، وأنه بدأ يعاني بعض المشاكل في القلب، مشيرا إلى أن كل ذلك يعتبر جزءا بسيطا مما يعانيه المعتقلون داخل السجون السعودية.

🔴 عاجل

تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة قد رفعت الحُكم الجائر ضد الشيخ #محمد_بن_دليم_القحطاني إلى 14 سنة و 6 أشهر، وبعدها منعٌ من السفر مدة مماثلة.

وقد كانت المحكمة سابقاً قد أصدرت ضده حُكماً بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ. pic.twitter.com/QaZC6BMXak — معتقلي الرأي (@m3takl) February 20, 2020

حملات ضد العلماء والكتاب

وتشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وبحسب مراقبين، فإن من أسباب الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها، هيومن رايتس والعفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين.