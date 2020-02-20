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سياسة|ألمانيا

"متطرف" ألماني نفذ هجوم فرانكفورت ثم قتل والدته وانتحر [فيديو]

منفذ الهجوم توبياس راتجن
منفذ الهجوم توبياس راتجن
20/2/2020

قال الادعاء الألماني إن منفذ هجوم دموي في بلدة هاناو في فرانكفورت أسفر عن مقتل 9 أشخاص من أصول أجنبية، قتل والدته قبل أن ينتحر.

وأصيب في الهجوم 6 أشخاص أحدهم حالته حرجة.

وتتراوح أعمار القتلى بين 21 عاما و44 عاما، وبينهم 5 أتراك وفقا للسفير التركي في برلين.

وقال الادعاء إن المشتبه به ألماني عمره 43 عاما يدعى توبياس راتجن.

من ناحية أخرى، قال المدعي العام بيتر فرانك إن المشتبه به نشر بيانا على الإنترنت يتضمن آراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

أضاف للصحفيين "وضع المشتبه به على صفحته رسائل مصورة وبيانا نوعا ما إضافة إلى أفكار غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية".

https://twitter.com/TerrorWaron/status/1230394064006242306?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه واثق من أن السلطات الألمانية ستبذل قصارى جهدها للكشف عن ملابسات هجوم هاناو بجميع أبعاده.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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