البث الحي
سياسة

شاهد: قصف مكثف لطائرات النظام السوري على إدلب وريفها

20/2/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية غارات جوية لطائرات النظام السوري والطائرات الروسية على محيط مدينة إدلب وبلدات قميناس وسرمين بريف إدلب.

وتدفع هذه التطورات إلى  مزيد من التوتر في محافظة إدلب، وتهدد بتفاقم الوضع الإنساني المأساوي في ظل نزوح نحو مليون شخص منذ ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة خمسة بجروح في غارة للنظام السوري شمال سوريا.

وترفع هذه الحصيلة عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب في فبراير/شباط إلى 16 قتيلا.    

والخميس، أشار الجيش الروسي إلى شنه ضربات لوقف هجوم قادته فصائل مسلحة مدعومة من تركيا  باتجاه نقاط يسيطر عليها النظام، ودعا تركيا إلى "الكف عن دعم أنشطة جماعات إرهابية و(التوقف) عن مدّها بالأسلحة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)