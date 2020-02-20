شاهد: قصف مكثف لطائرات النظام السوري على إدلب وريفها

أظهرت لقطات تلفزيونية غارات جوية لطائرات النظام السوري والطائرات الروسية على محيط مدينة إدلب وبلدات قميناس وسرمين بريف إدلب.

وتدفع هذه التطورات إلى مزيد من التوتر في محافظة إدلب، وتهدد بتفاقم الوضع الإنساني المأساوي في ظل نزوح نحو مليون شخص منذ ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة خمسة بجروح في غارة للنظام السوري شمال سوريا.

وترفع هذه الحصيلة عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب في فبراير/شباط إلى 16 قتيلا.

والخميس، أشار الجيش الروسي إلى شنه ضربات لوقف هجوم قادته فصائل مسلحة مدعومة من تركيا باتجاه نقاط يسيطر عليها النظام، ودعا تركيا إلى "الكف عن دعم أنشطة جماعات إرهابية و(التوقف) عن مدّها بالأسلحة".