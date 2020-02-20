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سياسة

شاهد: جندي من قوات النظام السوري يهين مدنيا قرر البقاء في بلدته

20/2/2020

بث العسكري السوري المعارض أحمد رحال، على حسابه على تويتر مقطع فيديو لمن وصفه بأحد "شبّيحة" قوات نظام بشار الأسد، يهين أحد المدنيين السوريين ويبصق على وجهه.

وبحسب ناشطين، فقد قرر المدني السوري البقاء في بلدته عندان شمال حلب، رغم سيطرة قوات النظام عليها قبل أيام.

ويظهر في المقطع الجندي تابع لقوات النظام السوري، يجبر الشاب الذي قرر البقاء في منزله، أن يقبل حذاءه ويردد قول "الله.. سوريا.. بشار" ويجبره على شتم نفسه، قبل أن يبصق في وجهه.

وأثار المقطع ردود أفعال غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وندد ناشطون بالسلوك المهين تجاه الرجل المدني.

وقال آخرون إن ما قام به جندي النظام خير دليل على ادعاءات النظام السوري بحماية المدنيين في المواقع التي استرجع السيطرة عليها من المعارضة المسلحة في حلب وإدلب شمالي سوريا.

ووفق الإعلام السوري الرسمي، سيطرت قوات النظام الأحد الماضي على نحو ثلاثين قرية وبلدة شمال وغرب حلب شمالي سوريا، أبرزها حريتان وعندان وكفرحمرة.

https://twitter.com/mnb763/status/1229897379614281728?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/bcE9txQPgBqwMRK/status/1229940605830209536?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mohamed70484536/status/1230201242414198784?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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