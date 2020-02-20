شاهد: بطاقم تحكيم نسائي.. مباراة بين قادة الفصائل الفلسطينية في غزة

في إطار تعزيز دور المرأة في صنع القرار، نُظّمت مباراة لكرة القدم الخماسية بين قادة الفصائل الفلسطينية في غزة، بطاقم تحكيم نسائي.

أقيمت المباراة الودية -على أرض ملعب غزة الرياضي- بين قادة الفصائل الفلسطينية، الخميس، بطاقم تحكيم نسائي وتعليق رياضي نسائي، تأكيدًا على دور المرأة في حوارات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، فضلًا عن دورها المؤثر في مناحي الحياة كافة.

شارك في المباراة ممثلو جميع الفصائل الفلسطينية، ونظمّتها مؤسسة مفتاح بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن انشطة مشروع "شوفونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

