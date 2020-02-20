البث الحي
سياسة|فلسطين

شاهد: بطاقم تحكيم نسائي.. مباراة بين قادة الفصائل الفلسطينية في غزة

20/2/2020

في إطار تعزيز دور المرأة في صنع القرار، نُظّمت مباراة لكرة القدم الخماسية بين قادة الفصائل الفلسطينية في غزة، بطاقم تحكيم نسائي.

أقيمت المباراة الودية -على أرض ملعب غزة الرياضي- بين قادة الفصائل الفلسطينية، الخميس، بطاقم تحكيم نسائي وتعليق رياضي نسائي، تأكيدًا على دور المرأة في حوارات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، فضلًا عن دورها المؤثر في مناحي الحياة كافة. 

شارك في المباراة ممثلو جميع الفصائل الفلسطينية، ونظمّتها مؤسسة مفتاح بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن انشطة مشروع "شوفونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)