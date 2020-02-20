شاهد: أردوغان يفتتح أكبر مكتبة في تركيا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، "مكتبة الأمة" في العاصمة أنقرة وهي أكبر مكتبة في تركيا.

وصممت المكتبة وفقا للفن السلجوقي والعثماني والمعاصر، وبدأت أعمال إنشائها في عام 2016 على مساحة مغلقة بلغت 125 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر بخمسة آلاف شخص.

وتحتوي المكتبة على 4 ملايين كتاب مطبوع، وأكثر من 120 مليون منشور إلكتروني، إضافة إلى 550 ألف كتاب إلكتروني، وكتب أثرية نادرة.

كما تضم المكتبة إضافة للكتب المطبوعة، مصادر إلكترونية من 100 دولة و134 لغة مختلفة، و120 مليون مقال وتقرير، ويبلغ طول رفوف المكتبة 201 كيلومترا.

وتقع المكتبة ضمن المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وستفتح أبوابها للقراء على مدار 24 ساعة، وستخدم كافة الفئات العمرية.

وتضم المكتبة أيضاً كتباً نادرة تم التبرّع بها من قبل أصحابها من كبار العلماء والمفكّرين الأتراك من أصحاب التخصصات المختلفة.