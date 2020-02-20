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رحيل مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق"

لاري تيسلر- مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق"
لاري تيسلر- مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق"
20/2/2020

توفي لاري تيسلر، مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق" المستخدمة على نطاق واسع في مجال الحواسيب والتي ساعدت على كتابة ونشر النصوص بطريقة سريعة وسلسة.

كان العالِم لورنس تيسلر المولود في نيويورك عام 1945.. قد عمل لسنوات عدة لدى شركة (زيروكس) الأمريكية المصنعة للطابعات.

واعتمدت خاصية "القص والنسخ واللصق" على الطريقة القديمة للتحرير، التي تقوم على قطع أجزاء من النص المطبوع فعليا، ولصقها في أماكن أخرى، حيث تم دمج الخاصية في برنامج تشغيل شركة أبل على أجهزتها في عام 1983.

وقالت الشركة "الباحث السابق في زيروكس اخترع أوامر حاسوبية عدة من بينها، القص والنسخ واللصق والبحث والاستبدال" وأضافت "يوم عملكم بات أسهل بفضل أفكاره الثورية.. توفي لاري يوم الإثنين، انضموا إلينا لتكريم ذكراه".

كان لورنس تيسلر وهو خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب، وعمل مع شركات (أمازون وآبل وياهو) وكذلك مركز زيروكس للأبحاث في بالو ألتو.

خاصية النسخ واللصق ساعدت على كتابة ونشر النصوص
النسخ والقص واللصق

 ويبدو أن العالم استوحى خاصية "النسخ واللصق" من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.

ودخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل آبل التي ادرجتها ضمن حاسوب "ليسا "العام 1983 وحاسوب ماكنتوش في السنة التالية.

وقد وظف ستيف جوبز مؤسس شركة آبل، لاري تيسلر العام 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى زيروكس، وأمضى المهندس 17 عاما في هذه المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.

وقال متحف تاريخ المعلوماتية في سيليكون فالي (كمبيوتر هيستوري ميوزيوم) إن لاري تيسلر، كان يجمع بين المعلوماتية التي درسها وبين اعتقاد راسخ بأن الحواسيب يجب أن تكون متاحة للجميع.

المصدر : فرانس برس
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