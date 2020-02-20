"بنت مكة".. فيديو كليب يشعل جدلًا بين السعوديين

أثار فيديو كليب نُشر على منصة يوتيوب جدلًا واسعًا في السعودية، واعتبره مغردون إساءة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي وتشويهًا لصورة أهالي مكة المكرمة.

ونشرت قناة Asayel Slay عبر يوتيوب أغنية راب تحمل عنوان "بنت مكة" تضمنت إشارات لـ "جمال فتيات مكة"، وجرى تصوير فيديو الأغنية داخل مقهى في مكة المكرمة، برفقة أطفال أدوا رقصات مختلفة على وقعها.

ووجه أمير مكة خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو، مبررًا ذلك بـ "إساءته لعادات وتقالد أهالي مكة، وتنافيه مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.#لستن_بنات_مكه pic.twitter.com/zVqggEujfh — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 20, 2020

ونشر حساب "إمارة منطقة مكة" على تويتر توجيهات الفيصل، وشملت إحالة المنتجين للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وعبر مغردون سعوديون عبر وسم "#لستن_بنات_مكة"، عن استيائهم من محتوى ومضمون فيديو الكليب، مؤكدين أن صورة بنات مكة الحقيقية لا تشبه ما روج له الكليب، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الإساءات المقصودة والمبرمجة -على حد قولهم- لإيقاع المجتمع السعودي.

https://twitter.com/Mrbrary/status/1230500645364523016?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TAFRIT_KSA/status/1230443307022479362?ref_src=twsrc%5Etfw

ما تقدمه #إمارة_مكة وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير #خالد_الفيصل عمل يشكرون عليه. ولكن يبقى الدور الهام على #وزارة_الإعلام لإيقاف اي عمل يُنتج ولم يتم فسحه للنشر من قبل الوزارة. واحالتهم للجهات المختصة وايقاع العقوبة الرادعة وترحيل الوافدين منهم وفق أنظمة البلد.#لستن_بنات_مكه https://t.co/hXzHiE2j45 — ‏﮼محيا ﮼اال ﮼حمران (@mohayaalhomran) February 20, 2020

بنات مكة هن نسل الصاحبة رضوان عليهم و التابعين ، نسل من أقام الدين و ذاد عنه بكل ما يملك فمن أين لكن أن تكن منهن حاشى لله الفرق بين الثرى و الثريا لا يراه و يميزه الا من كان نسل لسان عربي ولا يعني أنكن سكنتن بالجوار ولم يفلح معكن حسن الحوار أن تلوثن المكان !!#لستن_بنات_مكه — Aalalshaikh Hasan (@AalalshaikhH) February 20, 2020

#لستن_بنات_مكه

وضع حد لهذه الاساءات المقصودة والمبرمجة لاشرف بقاع الأرض

لا يتم بالنواح والاستنكار والقهر والهاشتاغات

واعتقد ان مشغلي الفتيات الراقصات يضحكون الان على قهركم وربما الكليب الثاني سيكون على سطح الكعبة من يعلم ؟! — سامر العلي (@5Icg7puvIZo0zfS) February 20, 2020

ورغم الرفض الواسع لكليب "بنت مكة"، إلا أن بعض المغردين أثنوا على الأداء المميز للمغنية، وقالوا إن الهجوم الذي تتعرض له لدواعٍ عنصرية، ولو كانت فتاة سعودية لرحب الجميع بها.