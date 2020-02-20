بعد حذف بيان البرهان.. الجيش السوداني يؤكد إحالة الملازم محمد صديق للمعاش

قالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته عبر فيسبوك يوم الأربعاء، إن قرار إحالة الضابط محمد صديق إلى التقاعد، يعد أمرا حتميا للحفاظ على سمعة الجيش السوداني.

وقال البيان "أصدرت القوات المسلحة خبراً سابقاً أوضحت فيه دواعي وأسباب كشوفات الإحالة والترقي والتنقلات التي صدرت، إلا أنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم ودراية بحقيقة الخفايا التي كمنت وراء إحالة رقم البطاقة 27352 ملازم أول محمد صديق والذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة".

وأضاف البيان "وفيما يلي إحقاقاً للحق رغم أن القوات المسلحة ليست ملزمة للتبرير باعتبار أن الأمر خاص بلوائحها وقوانينها ويندرج في إطار المحافظة على شئون الأفراد فإن الملازم أول محمد صديق وتحديه للقرار واستغلاله من المجموعات المسيسة في غير موضعه".

وأوضح" المخالفات العديدة التي ذكرت أعلاه والتي لم تفصل بالكامل والتفاصيل طرفنا لمن يريد الاستزادة جعلت أمر إحالته للتقاعد للمعاش أمراً حتمياً للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة وإنها ليست بكيدية استمدت جميعها من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام كما أنها تصون وتحفظ العلاقة بين القوات المسلحة والشعب والحفاظ على ممتلكاته العامة".

الفكي: صديق باق

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، كتب عبر حسابه على فيسبوك أمس أن الضابط صديق باق في صفوف القوات المسلحة.

ونقل موقع (باج نيوز) الإخباري، عن الفكي قوله، بأنه تمت مراجعة القرار وإعادة الملازم محمد صديق للخدمة.

البرهان ينفي إعفاء ضباط ساندوا الثورة

كان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الرئاسي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة، نفى في بيان عبر فيسبوك يوم الأربعاء، إعفاء ضباط في الجيش لانحيازهم للثورة.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية وتم حذفه لاحقا "من موقع مسؤوليتي كرئيس لمجلس السيادة وقائد عام للقوات المسلحة التي انحازت إلى الشعب صبيحة 11 أبريل عام 2019.. أؤكد أنه لن يتم إعفاء أي من أبناء القوات المسلحة بسبب انحيازه للشعب، هذا الموقف الذي تشرفنا جميعا باتخاذه".

الملازم أول محمد صديق، كان من الضباط الذين انحازوا للثوار أمام القيادة العام فور وصولهم إلى سياحة الاعتصام وظل مدافعا عنهم خلال المحاولات الأولى لفض الاعتصام قبل سقوط نظام عمر البشير.

بيان البرهان حول إحالة ضباط ساندوا الثورة إلى المعاش

وقابل الناشطون نبأ إحالة صديق للمعاش بغضب كبير، إذ ارتبط عند السودانيين بحماية المعتصمين، حيث كان من أوائل الذين انضموا للاعتصام من القوات المسلحة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت في بيان عبر فيسبوك يوم الثلاثاء، إحالة عدد من الضباط من رتبة عقيد حتى ملازم إلى التقاعد، من بينهم الملازم أول محمد صديق.

من حيث لا نحتسب كاد عقد الثورة ينفرط في الايام الماضية ولكن احالة البطل الملازم أول صديق وحد الثوار من جديد علي الجميع المشاركة في موكب رد الوفاء لشرفاء الجيش pic.twitter.com/mZgBRYqNvz — ALAELDEEN علاء الدين محمد ابكر (@alaam33) February 18, 2020

انباء عن إحالة عددا من ضباط القوات المسلحة من رتبة عقيد فما دون من بينهم الملازم اول محمد صديق صاحب مقولة .. " الرهيفه اتنقد" لا مكان للشرفاء في هذا الوطن الملئ بالشياطين pic.twitter.com/AibnM5ZqvZ — Amin Alshokri (@amein82198) February 18, 2020