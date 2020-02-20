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سياسة

السعودية تعرقل مشاركة وزيرة قطرية في اجتماع خليجي

وزيرة الصحة القطرية الدكتور حنان محمد الكواري
وزيرة الصحة القطرية الدكتور حنان محمد الكواري
20/2/2020

أبدت دولة قطرأسفها واستنكارها لعدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة لحضوراجتماع دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعامل الوقائي مع فيروس كورونا.

وقالت قطر إن السعودية لم تمنح التصريح للدكتور حنان محمد الكواري إلا بعد بدء الاجتماع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن "المملكة لطالما ادعت بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجأ بها وقد سيست قطاعا إنسانيا تتطلب الحكمة والضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية". 

ودعا البيان السعودية إلى الاضطلاع بدورها كدولة المقر لمجلس التعاون الخليجي بحياد ومهنية، كما أكد على التزام دولة قطر بالتعاون مع كافة دول الخليج للمواجهة الوقائية لفيروس كورونا، وتمنى لجميع شعوب المنطقة الأمن والسلامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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