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سياسة

أوضاع مأساوية.. 14 عائلة سورية في خيمة واحدة (فيديو)

20/2/2020

بث المصور الصحفي السوري أيمن سويد، على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر فيه أكثر من 14 عائلة نازحة من مناطق القصف في ريفي إدلب وحلب شمالي سوريا، يعيشون في خيمة واحدة.

وعلق المصور المقيم في ريف حلب، أن هؤلاء "معظمهم من الأيتام هربوا من الموت إلى الموت"، ورصد معاناتهم ومدى احتياجهم للمساعدة والإغاثة في مناطق النزوح.

وحكت السورية "أم أحمد"، قصة نزوحهم من الأتارب في ريف حلب الغربي، بعد اشتداد القصف، وكيف أن هناك 14 عائلة مكونة من 40 فردًا تضمهم الآن خيمة واحدة داخل مسجد.

وقالت أم أحمد، إنها نزحت ومعها 10 أيتام مات آباؤهم وأمهاتهم بسب الحرب، وتتولى هي تربيتهم، وبينهم بنت عاجزة ذهنيًا وتحتاج إلى حفاضات وأشياء خاصة، في وقت لا يتوافر فيه خبز أو ماء.

وقبل يومين تجددت الغارات الروسية على ريفي إدلب وحلب وسط معارك بين المعارضة والنظام، في حين اختتم وفد تركي محادثاته مع مسؤولين روس في موسكو دون إعلان أي تدابير لإنقاذ اتفاقية سوتشي.

ويشن النظام السوري بدعم روسي مباشر، هجومًا على محافظة إدلب وجزء من ريف حلب، وهي المنطقة الوحيدة التي بقيت في يد فصائل المعارضة، حيث سيطرت قوات النظام أخيرا على مساحات واسعة بعد تهجير مئات الآلاف من السكان والنازحين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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