البث الحي
سياسة

واشنطن تدعو لضمان أمن مسلمي الإيغور الراغبين بمغادرة الصين

مسلمو الإيغور يعانون من ضغوط شديدة تمارسها بحقهم السلطات الصينية
مسلمو الإيغور يعانون من ضغوط شديدة تمارسها بحقهم السلطات الصينية
2/2/2020

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الإيغور والكازاخيين الذي يرغبون في مغادرة الصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكازاخي مختار تلبردي في العاصمة نور سلطان التي يجري إليها زيارة رسمية.

وقال بومبيو إن واشنطن تدعو جميع دول العالم للمساهمة في الضغط على بكين من أجل إنهاء ضغوطها على الإيغور والكازاخيين الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال باقليم تركستان الشرقية.

وأوضح أنه تناول مع نظيره الكازاخي، أوضاع الأقليات في تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من قِبل السلطات الصينية.

ودعا بومبيو كازاخستان للانضمام الى واشنطن للضغط على الصين بشأن معاملتها للأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، وهي مسألة حساسة بالنسبة لكازاخستان التي تربطها علاقات وثيقة ببكين.

وأضاف بومبيو "ناقشنا الإتجار بالبشر ومحنة أكثر من مليون من مسلمي الإيغور والمنحدرين من العرق الكازاخستاني الذين احتجزهم الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة.
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.

ونفت الصين مرارا أي سوء معاملة للإيغور وتقول إن المعسكرات تقدم تدريبا مهنيا وتصف المحتجزين بأنهم طلاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)