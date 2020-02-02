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سياسة

قائد فيلق القدس للجهاد الإسلامي: معكم ضد "صفقة القرن" المزعومة

قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني (يسار) والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة
قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني (يسار) والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة
1/2/2020

أكد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني وقوف طهران بجانب الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تستهدفه، وبينها "صفقة القرن" المزعومة.

وأضاف في اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة، السبت، "أن طهران تقف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه التاريخية"، ومنها "صفقة القرن" المزعومة.

كما أكد قاآني أنه "لا تغيير في سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه دعم قوى المقاومة في فلسطين وخاصة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني"، وفق المصدر ذاته.

واغتالت واشنطن سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب بيان لحركة الجهاد الإسلامي، لفت قاآني إلى أن "موقف إيران سيكون أكثر قوة وأكثر تصميما على دعم قوى المقاومة في فلسطين وغيرها، حتى إسقاط الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في فلسطين".

من جانبه، أكد النخالة "أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين".

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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