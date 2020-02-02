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سياسة|السعودية

شاهد: "ما خفي أعظم" يكشف مقتل 3000 حاج خلال عملية الحرم عام 1979

2/2/2020

كشف تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" على "الجزيرة" تفاصيل عملية إنهاء سيطرة جماعة جهيمان على الحرم المكي عام 1979 التي استمرت أسبوعين.

وعرض التحقيق وثائق سرية وشهادتين للضابط الفرنسي بول باريل وأحد القناصة الفرنسيين، اللذين كانا ضمن الفريق المكلف بإدارة الهجوم لإنهاء تمرد الجماعة.

وكشف باريل أن الهجوم النهائي استدعى استخدام قذائف غاز يشل الحركة تزن 7 أطنان تم ضخها في أقبية الحرم المكي وهو ما مكن من القضاء على المئات من عناصر جماعة جهيمان.

وقدرت شهادة الضابطين الفرنسيين العدد الكلي للضحايا خلال مراحل العملية كاملة بأكثر من 5 آلاف قتيل بينهم على الأقل 3 آلاف حاج خلافا للرواية السعودية التي أعلنت فقط  مقتل أقل من 300 شخص بينهم 26 حاجا فقط.

يذكر أن حادثة حصار الحرم المكي أثارت جدلاً كبيراً، وبقيت معظم فصولها غامضة حتى اليوم، وعمدت السلطات السعودية إلى التحفظ على ما جرى وعدم كشف حقائق الحدث.

وكانت الرياض كشفت -وللمرة الأولى- في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عن صور تتعلق بعملية تحرير الحرم المكي، لكن الرواية السعودية تنكر وجود أي مساعدة أجنبية في تحرير الحرم.

وخلافا للرواية السعودية، فقد حصلت الجزيرة على وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية بعنوان "مهمة مكة"، تتضمن شكر المملكة على المساعدة التي قدمتها دولة صديقة في تحرير الحرم المكي.

وإجابة عن سؤال: لماذا لا تريد السعودية الإفصاح عن مشاركة دولة أجنبية؟ يقول باريل إن هذا الأمر سيتسبب في إحراج لآل سعود، لذلك فإن هذا الأمر ظل قيد السرية طيلة الأعوام الأربعين الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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