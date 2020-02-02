شاهد: رتل عسكري للجيش التركي يعبر إلى سوريا

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى وحداتها العاملة على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية دخل خمسة أرتال تركية مؤلف من 50 آلية عسكريةمدججة بالسلاح الثقيل والمصفحات إلى شمال سوريا وريف إدلب تمركزت في مدينة سراقب ومحيطها ومنها إلى ريف حلب.

وأضاف أن الإجراءات التركية جاءت بسبب تصاعد القصف وتقدم قوات النظام السوري في عدة مناطق شمال سوريا، مشيرا إلى أن الآليات العسكرية -على ما يبدو- هي لإنشاء نقاط مراقبة على طول الأوتوستراد الدولي ولتسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية.

وقالت وكالة الأناضول إن الجيش التركي أرسل، السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأضافت أن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأضافت الوكالة أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وبحسب مراسل الوكالة فإن 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس إسمنتية مقاومة للرصاص وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي.

ويصل ارتفاع المتاريس الإسمنتية إلى مترين، ووزن الواحد منها 9 أطنان.