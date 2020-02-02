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سياسة|إيران

خشية لجوئهم.. أستراليا ترفض منح التأشيرة لرياضيين إيرانيين

العاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران
2/2/2020

أعلن الاتحاد الإيراني للجمباز أن أستراليا رفضت منح التأشيرة لثلاثة من رياضييها المشاركين في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خشية "احتمال تقدمهم بطلب لجوء لدى أستراليا".

جاء ذلك على لسان رئيسة الاتحاد، الأحد، زهراء إنجه درغاهي، وفق تصريح لها لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعربت ردغاهي عن استغرابها من سبب رفض منح التأشيرات لرياضيي بلادها، واصفة ذلك بـ "القرار السياسي".

وأكدت أن اتحاد الجمباز الأسترالي وجّه دعوة للرياضيين الإيرانيين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضافت درغاهي أن السفارة الأسترالية رفضت منح التأشيرات للرياضيين، وأعلمت اتحاد الجمباز الإيراني عبر البريد الإلكتروني عن الظروف الاقتصادية لإيران وخشيتها من احتمال تقدم الرياضيين بطلب اللجوء في أستراليا.

والشهر الماضي، أعلنت الرياضية كيميا علي زاده وهي الإيرانية الوحيدة الحائزة على ميدالية في الألعاب الأولمبية، عبر حسابها في التواصل الاجتماعي، أنها وصلت إلى هولندا، وتواصل تدريباتها في هذا البلد.

وأعربت علي زاده عن رغبتها في تمثيل بلد آخر غير إيران، في منافسات أولمبياد طوكيو، المقرر إجراؤها بين 24 يوليو/ تموز و9 أغسطس/ آب.

وسبق لرياضيين إيرانيين آخرين، أن استغلوا مشاركتهم في منافسات دولية، وقدموا طلب لجوء في البلدان التي قصدوها في أوقات مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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