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سياسة|أستراليا

بينهم 3 أشقاء.. أسترالي مخمور يقتل 4 أطفال لبنانيين دهسا

صورة للعائلة قبل فقدان 3 منها
صورة للعائلة قبل فقدان 3 منها
2/2/2020

دهس سائق مخمور مجموعة أطفال لبنانيين في سيدني، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمتهم، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، حسبما أعلنت السلطات في أستراليا ولبنان.

وقالت الشرطة الأسترالية إن السائق البالغ من العمر 29 عامًا والذي لم تكشف عن اسمه سيمثل اليوم الأحد أمام المحكمة بعدما وجهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة الرباعية الدفع واصطدمت بهم.

وبحسب الشرطة فإن القتلى الأربعة هم: ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عامًا وصبي عمره 13 عامًا وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبد الله اللذان فقدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

الأب مع أطفاله (مواقع التواصل)
تصريحات الأب

وقال دانيال عبد الله للصحفيين صباح الأحد "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضًا".

وأضاف "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع "كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".

وفي بيروت نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية اللبنانية قولها في بيان إن الأطفال الأربعة القتلى لبنانيون، وإن وزير الخارجية ناصيف حتّي "أعطى تعليماته إلى سفير لبنان في أستراليا لمتابعة الموضوع وتقديم كل مساعدة ممكنة لأهل الضحايا".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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