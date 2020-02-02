الإمارات: جدل واسع بعد إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد

أكدت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي أن وسيم يوسف "لم يعد إماما وخطيبا للجامع".

وقالت الإدارة على حسابها على موقع إنستغرام إن يوسف أصبح خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1223250941106905088?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، الذي وصفوه بأنه قرار صائب وعقاب للداعية المثير للجدل الذي تمادى في الكثير من القضايا الدينية وأثار جدلا واسعا بسبب آرائه وتغريداته التي تمس قيم الدين وعادات ومبادئ المجتمع الإسلامي ونشر الفتنة والإساءة للشعوب الخليجية.

https://twitter.com/nadia__sultan/status/1223294913435119618?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1223308651278086145?ref_src=twsrc%5Etfw