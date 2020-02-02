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سياسة|الإمارات

الإمارات: جدل واسع بعد إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد

الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
2/2/2020

أكدت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي أن وسيم يوسف "لم يعد إماما وخطيبا للجامع".

وقالت الإدارة على حسابها على موقع إنستغرام إن يوسف أصبح خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1223250941106905088?ref_src=twsrc%5Etfw

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، الذي وصفوه بأنه قرار صائب وعقاب للداعية المثير للجدل الذي تمادى في الكثير من القضايا الدينية وأثار جدلا واسعا بسبب آرائه وتغريداته التي تمس قيم الدين وعادات ومبادئ المجتمع الإسلامي ونشر الفتنة والإساءة للشعوب الخليجية.

https://twitter.com/nadia__sultan/status/1223294913435119618?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1223308651278086145?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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