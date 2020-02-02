الإعلان عن أول وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفلبين سجلت، اليوم الأحد، أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال ممثل المنظمة في الفلبين للصحفيين إن الضحية صيني من مدينة ووهان ووفاته هي "أول حالة وفاة تسجل خارج الصين" بالفيروس التنفسي المميت الذي تفشى في الصين ووصل إلى أكثر من 20 دولة.

وأضاف "مع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه ليست حالة انتقلت إليها العدوى محليًا. هذا المريض جاء من بؤرة هذا الوباء".

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الصحية فرانسيسكو دوكي إن المتوفى فارق الحياة في مستشفى في العاصمة مانيلا وقد وصل إلى الفلبين مع امرأة صينية تأكدت إصابتها بالفيروس.

ارتفاع عدد الوفيات

وذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الأحد نقلًا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصًا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

إجمالي عدد الإصابات 14380 حالة حتى الآن (رويترز)

قيود مشددة

وفرضت مدينة ونتشو في شرق الصين الأحد قيودًا مشددة على تنقلات سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة وأغلقت عددًا كبيرًا من طرقاتها الرئيسية في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يتفشى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحًا سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات.

وأغلقت السلطات أيضًا 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، ما يعني أن استخدام هذه الطرقات أصبح مستحيلًا، كما أوقفت وسائل النقل المشترك بأسرها ومنعت سير الحافلات التي تسير لمسافات طويلة.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضًا على إغلاق كل الأماكن العامة مثل دور السينما والمسابح. كما منعت السلطات الشركات من فتح أبوابها مجددًا قبل 17 من الشهر الجاري، في حين أغلقت كل المؤسسات التعليمية لغاية الأول من مارس/آذار.

وونتشو التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصًا تبعد أكثر من 800 كلم من ووهان، وتقع في تشيجيانغ، ثاني مقاطعة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وعاصمتها ووهان.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.