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الأردن: دعوة لتحالف عربي إسلامي يواجه "المؤامرات" الإسرائيلية

متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة - أرشيفية
متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة - أرشيفية
2/2/2020

دعت كتلة الإصلاح النيابية الأردنية (يقودها الإسلاميون) الأحد، إلى تشكيل تحالف عربي إسلامي يواجه "المؤامرات الإسرائيلية" و"صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله العكايلة، رئيس الكتلة، في جلسة برلمانية، لمناقشة "صفقة القرن" المزعومة.

واعتبرت الكتلة (13 من أصل 130 نائباً) أن "مواجهة الصفقة والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية، يحتاج إلى العديد من الإجراءات العملية".

وذكر العكايلة، في كلمة كتلته النيابية، مجموعة من تلك القرارات، والتي من بينها "قطع العلاقات مع إسرائيل وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة".

كما جاء من بينها: "التحرك نحو إنشاء حلف جديد مع الدول العربية والإسلامية التي تشاطرنا موقفنا وموقف الأشقاء الفلسطينيين، مثل تركيا، وقطر، وماليزيا، إندونيسيا، باكستان، إيران، المغرب العربي؛ لمواجهة الحلف الاستعماري الذي أعلن عدوانه السافر علينا ويهدد أمتنا".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

ولقي الإعلان عن الاتفاقية رفضا أردنيا واسعا، رسميا وشعبيا، مع تأكيد "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحفظ حقوقه المشروعة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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