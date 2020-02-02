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إيطاليا تعلن نجاحها في عزل الفيروس "كورونا الجديد"

تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 37 ألفاً
تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 37 ألفاً
2/2/2020

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، الأحد، نجاح بلاده في عزل الفيروس "كورونا الجديد".

وأضاف سبيرانتسا، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة روما، أن إيطاليا أصبحت أول بلد أوربي ينجح في عزل الفيروس، منذ ظهوره في ووهان وسط الصين.

وأردف: "هذا سيمنحنا العديد من الفرص في اتجاه منع انتشار الفيروس والعمل بشكل جيد على إيجاد علاج له".

وأوضح أن هذا النجاح يظهر الأهمية والجودة العالية لنظام الصحة الإيطالي، وأن بلاده ستتيح للأوساط العلمية الدولية استخدام هذه النتيجة.

وأفاد بأن هذا النجاح يشكل مرحلة مهمة، ونقطة بداية لمواجهة فيروس "كورونا الجديد"، مقدما الشكر للباحثين الإيطاليين على هذا العمل.

من جانبه، ذكر غويسيبي إبّوليتو، مدير معهد "لازارو سبالانزاني" الوطني للأمراض المعدية الإيطالي، أنهم سيشاركون المعطيات الموجودة بحوزتهم حول الفيروس مع المجتمع الدولي.

وبين خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن "مجالات أكثر تنفتح أمام إجراء اختبارات تشخيص وتلقيح جديدة (..) إيطاليا أصبحت شريكا مرجعيا في مجال البحث حول كورونا".

وتابع: "عزل الفيروس سيسهل فهم آلية عمله والتسريع في تحديد طرق العلاج منه".

والجمعة، أعلنت الحكومة الإيطالية، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر إثر تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، فيما خصصت 5 مليارات يورو لمكافحة الفيروس.

وذكرت صحف إيطالية أن الإصابتين تم رصدهما في سائحين صينيين وصلا مدينة ميلانو في 23 من يناير/كانون الثاني الماضي، وقاما بجولة في مدينة بارما والمدن المحيطة بها قبل القدوم إلى العاصمة روما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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