إيران: السعودية منعتنا من المشاركة في اجتماع جدة حول "صفقة القرن"

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السعودية منعت وفدا إيرانيا من حضور اجتماع تعقده منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة صفقة القرن".

وقال موسوي إن "الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجه الدعوة إلى إيران للمشاركة في الاجتماع، إلا أن الحكومة السعودية امتنعت عن إصدار التأشيرات للوفد الإيراني، الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.

وأضاف المتحدث أن إيران قدمت شكوى لمنظمة التعاون الإسلامي واتهمت السعودية باستغلال وضعها مقرا للمنظمة.

ولم يصدر تعليق عن المسؤولين السعوديين.

ودان كبار المسؤولين الإيرانيين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط ووصفها بأنها محكوم عليها بالفشل بعد إعلان تفاصيلها رسميا الأسبوع الماضي.