"إجازة لأي طالب يصاب بالبرد".. وزارة التعليم بمصر تواجه كورونا (فيديو)

أعلن نائب وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، في المدارس المصرية.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على فضائية محلية، أمس السبت، إن أول هذه الإجراءات هو "إجازة لأي طالب أو مدرس مصاب بالبرد"، مضيفًا "أن الزائرة الصحية هي المعنية بإعطاء الإجازة".

وأضاف حجازي أنه سيجري التأكيد، خلال الحصص الأولى وطابور الصباح على ضرورة الحرص على النظافة وتهوية الأماكن العامة، وإذا كان هناك مصاب، فلابد أن تبعد مترًا على الأقل منه حتى لا يصاب الطالب بالعدوى.

وحذر حجازي من التنمر على الطلبة المصابين بالبرد مؤكدًا أنه لن يسمح بالتنمر على أي طالب، مضيفًا أن الوزارة ستعاقب المتنمرين.

وانتشر الفيروس في أكثر من 20 دولة، ما دفع الحكومات للمسارعة إلى فرض قيود للحد من انتشاره.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات أمس السبت.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصًا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.