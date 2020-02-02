البث الحي
سياسة

"إجازة لأي طالب يصاب بالبرد".. وزارة التعليم بمصر تواجه كورونا (فيديو)

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي
وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي
2/2/2020

أعلن نائب وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، في المدارس المصرية.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على فضائية محلية، أمس السبت، إن أول هذه الإجراءات هو "إجازة لأي طالب أو مدرس مصاب بالبرد"، مضيفًا "أن الزائرة الصحية هي المعنية بإعطاء الإجازة".

وأضاف حجازي أنه سيجري التأكيد، خلال الحصص الأولى وطابور الصباح على ضرورة الحرص على النظافة وتهوية الأماكن العامة، وإذا كان هناك مصاب، فلابد أن تبعد مترًا على الأقل منه حتى لا يصاب الطالب بالعدوى.

وحذر حجازي من التنمر على الطلبة المصابين بالبرد مؤكدًا أنه لن يسمح بالتنمر على أي طالب، مضيفًا أن الوزارة ستعاقب المتنمرين.

وانتشر الفيروس في أكثر من 20 دولة، ما دفع الحكومات للمسارعة إلى فرض قيود للحد من انتشاره.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات أمس السبت.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصًا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)