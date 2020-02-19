مهن تتيح لك الحصول على الجنسية الروسية.. تعرف عليها

وسّعت وزارة العمل الروسية قائمة المهن للأجانب، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، وأصبحت القائمة تضم 135 مهنة بدلًا من 74 في السابق.

ووفق وسائل إعلام روسية، تمت إضافة اختصاصات طبية جديدة إلى القائمة مثل طبيب الأطفال والطبيب النفسي والجراح واختصاصي في علم الأمراض، كما تمت إضافة مهن كالمحرر والصحفي وسائق الجرارات وإخصائي الثروة الحيوانية.

ووفقًا لقانون دخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر 2019، يحق للأجانب، الذين يعملون في المهن الـ135.. التي تم تحديدها، في روسيا من فترة لا تقل عن عام، التقدم للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، أي دون أن يحققوا فترة الإقامة المطلوبة.

وكانت روسيا، أجرت العام الماضي تعديلا في إجراءات تسهل الحصول على جنسيتها للأجانب من أصحاب 74 مهنة، إذ خفضت فترة العمل المطلوبة للحصول على الجنسية من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

السلطات الروسية تسهل إجراءات تتيح الحصول على الجواز

الحصول على الجنسية الروسية

من المهن التي تتيح لصاحبها الحصول على الجنسية الروسية- مهنة قابلة، عامل لحام غاز، أخصائي في تربية الحيوانات، مراسل، محرر أخبار، أخصائي حفر آبار، عمال خراطة، مدرسون ومعلمون للمراحل التعليمية دون الجامعية، اختصاصي لف محركات، عالم حشرات، ممرضون وممرضات، ومربي الأسماك.

وكانت الحكومة الروسية، قدمت إلى مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات على قانون منح الجنسية الروسية للأجانب المقيمين داخل الدولة في أغسطس/آب عام 2018.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن الإجراءات المبسطة ستكون للمواطنين الذين يعيشون في البلدان التي فيها مشاكل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، حيث تجري صراعات مسلحة.

وتشير الوثيقة إلى أن شرط وجود إقامة لدى الراغبين بالحصول على الجنسية يعتبر عائقًا أمام استلام الجواز الروسي، وقد تأكد هذا الأمر من تجربة المواطنين الأوكرانيين الذين وصلوا بشكل عاجل إلى روسيا.

وكان يمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية الروسية، من خلال إجراءات مبسطة، مقابل استثمار مبلغ معين من المال، إذ ينص القانون الحالي على حد أدنى لمبلغ الاستثمار يصل إلى 10 مليون روبل (174 ألف دولار).