مغردون قطريون يرفضون مشاركة إسرائيلية في مؤتمر دولي بالدوحة

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمشاركة الدكتورة ورد ويندمان في أعمال مؤتمر دولي لحماية الطفل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، أن الدكتورة ويندمان -وتعمل مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل- ستلقي محاضرة هذا الأسبوع في الدوحة.

يتضمن برنامج مؤتمر دولي لحماية الطفل يقام في الدوحة عاصمة دولة قطر 🇶🇦 هذا الأسبوع محاضرة للدكتورة الإسرائيلية ورد ويندمان 🇮🇱 وهي مديرة المجلس الإسرائيلي لحماية الطفل. يحضر خبراء إسرائيليون مؤتمرات عن مجموعة متنوعة من المواضيع حول العالم، يشاركون علمهم وخبرتهم مع خبراء آخرين pic.twitter.com/h9PEJSbgKY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 19, 2020

وأشارت كذلك إلى أن خبراء إسرائيليين يحضرون مؤتمرات عن مجموعة متنوعة من المواضيع حول العالم.

في السياق ذاته، عبّر حساب "شباب قطر ضد التطبيع" على تويتر عن رفضه لمشاركة الدكتورة الإسرائيلية، لا سيّما وأن إسرائيل تعتقل عشرات الأطفال وترتكب بحقهم انتهاكات عدة.

بينما اعتقلت السلطات الإسرائيلية ٦٧ طفلا فقط في يناير ٢٠٢٠ ليكتمل عددهم لقرابة 200 طفل في سجون الاحتلال ، قررت مستشفى سدرة للطب استضافة الدكتورة Windman التي تعمل في منصب المدير التنفيذي للمجلس القومي الإسرائيلي للطفل متجاهلين كل انتهاكات الكيان المحتل بحق الأطفال الفلسطينيين. pic.twitter.com/0JJ1qtFpCp — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) February 16, 2020

وأكد النشطاء القطريون رفضهم للتطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة، وشنوا وسم "#بسكم_تطبيع"، مطالبين مستشفى "سدرة" بالدوحة بالتراجع عن هذه الخطوات المسيئة للشعب القطري ومبادئه ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وراعي الشّاةِ يَحمي الذِّئْبَ عنها فكيفَ إذا الرُّعاةُ لها الذِّئابُ؟ يقتلون أطفالنا وينظِّرون على أرضنا لحمايتهم؟! لا لاستضافة ويندمان… نرفض المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر حماية الطفل بالدوحة، "والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون".#بسكم_تطبيع — Kunnasha (@Kunnasha1) February 19, 2020

في نفس الوقت اليوم استضافنا الدكتورة الإسرائيلية Vered Windman في مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل (2020).

كيف نستضيف من يقتل الاطفال ويحرمهم من حقوقهم؟!!!!!#بسكم_تطبيع https://t.co/LgbiJjtqD7 — سارة القره داغي (@saraaliq97) February 17, 2020

#بسكم_تطبيع شي مخزي نستضيف قتله و مغتصبين لاخواننا الفلسطينين و بكل صدر رحب نبين لهم شكثر احنا مغفلين و سذج ! عار عليكم @SidraMedicine pic.twitter.com/htzT10YyMF — Mrym (@_LaMrym) February 16, 2020