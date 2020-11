مغردون بريطانيون: جدل حول إجراءات الهجرة الجديدة وتأشيرات الدخول

تفاعل النشطاء البريطانيون على تويتر عبر وسم #Immigration بعد ظهور مسودة للإجراءات الجديدة للهجرة واستخراج الفيزا لدخول بريطانيا.

وتوصف هذه الإجراءات بالصارمة والمُقيّدة -لأول مرة منذ عقود- على مواطني دول الاتحاد الأوربي.

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة مطلع العام المقبل، وستُعامل دول الاتحاد الأوربي كباقي دول العالم في إجراءات دخول بريطانيا.

غرّد أحدهم "الجانب الإيجابي من قانون الهجرة أنه شرط التحدث بالإنجليزية، وأن يتوفر حد مناسب من المهارات، ما يعني إيقاف أي زيارات مستقبلية من قبل الدولة لدونالد ترمب".

On the plus side, the #immigration rules meaning anyone coming to the UK must speak English and have an appropriate skill level should stop any further state visits from Donald Trump. — Tiernan Douieb (@TiernanDouieb) February 19, 2020

وعلّق المدير التنفيذي لشركة إبسوس للأبحاث قائلًا "54% يريدون خفض معدلات الهجرة بنسبة انخفاض 67% قبل الاستفتاء".

ويعني ذلك أن نسبة من ينادون بخفض معدلات الهجرة من الدول الأوربية قد شهدت انخفاضًا كبيرًا مقارنة باستطلاعات يونيو 2015 قبل الاستفتاء طبقًا لأبحاث استطلاعات رأي أجرتها إبسوس.

وعلقت إحدى عضوات البرلمان من حزب العمال قائلة إن علينا التحدث بلغات أخرى إذا ما طبقت الدول الأوربية هذا النظام.

Also if European countries make a reciprocal system for work visas we are going to have to fast get better at speaking other languages. — Jess Phillips MP (@jessphillips) February 18, 2020

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016، والذي صوّت فيه أنصار الخروج من الاتحاد الأوربي (بريكست) بنسبة 52%، في حين رفض 48% البريكست.

ووفق الخطة البريطانية الجديدة، لن تتاح الفرصة للعمّال ذوي المهارات البسيطة، وسيُمنع أرباب العمل من استقدام العمالة الرخيصة من الدول الأجنبية، فضلًا عن التوسع في الاعتماد على الآلات والحواسب الآلية.

What’s going to happen when the UK needs more care workers, more chefs, more nurses? It will go to shit. And then what? Beg for help from friends in the EU #Immigration — Hannah (@hanrats1) February 19, 2020

Imagine if other countries applied their equivalent of "they need to speak English" test to British expatriatesimmigrants. How many of us would pass "speak German" "speak French" "speak Spanish" "speak Chinese" tests? Close to zero percent! #ToryMadness #Immigration #Brexit — Sony Kapoor (@SonyKapoor) February 19, 2020

Lots on twitter today about #socialcare workers being labelled as unskilled & impact of new #immigration rules. One of my toughest jobs (& without doubt the most rewarding) was working with young people with complex disabilities. We would be lost without #peoplewhocare. https://t.co/pW2L3LBci0 — Usha Boolaky (@UBoolaky) February 19, 2020