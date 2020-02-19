شاهد: مذيعة الجزيرة روعة أوجيه تسخر من وثيقة "العربية" المزيفة

سخرت مذيعة الجزيرة روعة أوجيه من "المكافأة" الواردة في الوثيقة المزورة التي نشرتها قناة العربية السعودية، قائلة إنها راكمت عليها الديون.

وقالت روعة إن "المكافأة المزعومة" راكمت عليها الديون بأكثر من ضعفها جراء مطالبات أصدقائها بمبالغ من هذه "المكافأة" سواء على سبيل "الاقتراض" أو "الهدية".

إلا أن روعة قالت إن ميزة تلك الهدية هي أن جعلت أصدقاء يتواصلون معها بعد غياب منذ فترة طويلة.

وقالت روعة إنه لا أدل عن "تزييف" الوثيقة من استخدام كلمة "depends" بالإنجليزية على الرغم من أنه ترجمة خاطئة لكلمة "يُعتمد" بالعربية.

وكانت قناة العربية السعودية قد نشرت، الإثنين الماضي، صورة مزيفة وصفتها بأنها "وثيقة مسربة" تتحدث عن "مكافآت" يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري.

وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري pic.twitter.com/ukGs170SKm — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 17, 2020

وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة "وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري".

أيضًا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.

واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق مذيعون ممن ذُكرت أسماؤهم، على تويتر، فيما تساءل آخرون بسخرية عن عدم ورود اسمائهم فيها.

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